Rangertreff am Hunsrückhaus

Wildtiere, Moore und alte Buchenwälder sind spannende Themen aus dem Nationalpark Hunsrück-Hochwald, die nicht nur ein Fachpublikum und Experten begeistern. Um Einzelbesuchern, Familien und Wanderern die Highlights des noch jungen Nationalparks vorzustellen, hält ein Ranger täglich außer montags jeweils um 11.30 Uhr einen zirka 45-minütigen bebilderten Vortrag.

Dienstag bis Sonntag, täglich jeweils um 11.30 Uhr. Ganzjährig auch an Feiertagen (außer am 24. und 31. Dezember) Alle Ranger-Angebote sind kostenfrei und können ohne Voranmeldung besucht werden. Das Angebot richtet sich an Einzelpersonen und Familien.