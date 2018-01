red

Der Ortsgemeinderat Burtscheid tritt am heutigen Mittwoch, 31. Januar, zu einer Sitzung zusammen. Die Ratsmitglieder treffen sich um 19 Uhr im Gemeindehaus in Burtscheid. Gesprochen wird unter anderem über die Sanierung von Rissen in den Innerortsstraßen, über ein Angebot zur Sinkkastenreinigung der Straßen­entwässerung und über die Reparatur der Dorfglocke.