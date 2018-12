später lesen Veranstaltung Regionales beim Weihnachtsmarkt am Erbeskopf Teilen

() Der Weihnachtsmarkt des Hunsrückhauses am dritten Adventswochenende bietet regionale Produkte an. Am Samstag, 15. Dezember, 13 bis 18 Uhr, und am Sonntag, 16. Dezember, 11 bis 17 Uhr, öffnet der Weihnachtsmarkt seine Tore am Erbeskopf.