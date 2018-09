später lesen Neuhütten-Muhl Romantische Lieder in der Natur Teilen

Unter dem Motto „Im Freien zu singen“ widmet sich der Birkenfelder Kammerchor „musica cantata“ in seinem Herbstkonzert am Samstag, 15. September in der Nationalparkkirche in Muhl der von der Natur inspirierten romantischen Musik.