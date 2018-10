später lesen Gesundheit Rotes Kreuz sucht Lebensretter Teilen

Täglich braucht der DRK-Blutspendedienst Rheinland-Pfalz 1000 Blutspenden, um Kliniken in Rheinland-Pfalz und dem Saarland versorgen zu können. Wer will, kann die Organisation jetzt unterstützen. Am kommenden Mittwoch, 24. Oktober, findet von 17.30 bis 20.30 Uhr im IGS-Realschulgebäude ein Blutspendetermin statt.