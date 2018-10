Sachbeschädigung und Unfall im Hunsrück

In der Ortslage Kirschweiler wurden die Schilder am Samstag, 20. Oktober, gefunden.

Ein Verkehrsunfall mit Sachschaden ereignete sich am Samstag in Vollmersbach (Verbandsgemeinde Herrstein). Gegen 12.20 Uhr befuhr ein 21-jähriger mit seinem Auto die L 177 von Veitsrodt in Richtung Vollmersbach.

Vermutlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke.

Der 21-jährige blieb glücklicherweise unverletzt. Das Auto war nicht mehr fahrbereit.

Hinweise an die Polizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610.