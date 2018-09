später lesen Blaulicht Schilder beschädigt: Polizei sucht Unfallfahrer Teilen

() Mehrere Verkehrszeichen sind an der K 106 in der Nähe des Archäologieparks Belginum beschädigt worden. Darauf machte ein Zeuge die Polizei am Samstag, 16. Juni, gegen 17.30 Uhr, aufmerksam. Der Schaden ist, so die Polizei Morbach, auf einen Unfall zurückzuführen.