Schnelles Internet bis Jahresende

Der Innogy-Konzern informiert über den Sachstand beim Ausbau des schnellen Internets im Grundzentrum Thalfang. Die entsprechenden Maßnahmen sollen, so Fabian Stüber von der Netzplanung in Trier, in den nächsten Wochen abgeschlossen werden, so dass dann Einwohner, Gewerbetreibende und Schulen mit bis zu 120 Mbit/s, im Ausbaugebiet sogar noch mehr, das Internet nutzen können.