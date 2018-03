später lesen Schule Schnuppertag an der Realschule plus Teilen

Twittern

Teilen



(red) Die Realschule plus in Thalfang lädt Eltern von Schülern der vierten Klassen für Samstag, 20. Januar, zu einem Schnuppertag ein. Für diese Grundschulkinder steht bald die wichtige Entscheidung an, welche weiterführende Schule sie besuchen. Beim Schnuppertag haben die Eltern und ihre Kinder Gelegenheit, in den Unterricht „hineinzuschnuppern“ und die Schule, die Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler, kennenzulernen. Das Programm des Schnuppertages: Um 9 Uhr werden die Gäste begrüßt und es gibt Informationen zur Realschule plus und zum Ganztagsschulangebot.