Schnuppertag an der Realschule plus in Thalfang

(red) Die Realschule plus in Thalfang lädt Eltern von Schülern der vierten Klassen für Samstag, 20. Januar, zu einem Schnuppertag ein.

Für diese Grundschulkinder steht bald die wichtige Entscheidung an, welche weiterführende Schule sie besuchen möchten.

Beim Schnuppertag haben die Eltern und ihre Kinder Gelegenheit, in den Unterricht „hineinzuschnuppern“ und die Schule, die Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler, kennenzulernen. Das Programm des Schnuppertages ist wie folgt: Um 9 Uhr werden die Gäste begrüßt und es gibt Informationen zur Realschule plus und zum Ganztagsschulangebot.

Ab 9.30 Uhr besteht die Möglichkeit zum Besuch des Unterrichts in den Klassen- und Fachräumen. Ab 12 Uhr können offene Fragen geklärt werden.

Die Anmeldungen für die neuen fünften Klassen finden bis Ende Februar statt. Von Montag bis Freitag sind die Anmeldungen von 8 bis 12 Uhr möglich. Zusätzlich noch am Montag und am Mittwoch von 14 bis 16 Uhr und am Samstag, 3. Februar, von 9 bis 12 Uhr angeboten. Außerdem können weitere Termine vereinbart werden.

An den Faschingstagen Donnerstag, 9. Februar, sowie Montag und Dienstag, 12. und 13. Februar ist das Sekretariat in der Realschule plus in Thalfang nicht besetzt. Zur Anmeldung müssen das Halbjahreszeugnis der vierten Klasse und die Rückmeldebögen der Grundschule mitgebracht werden.