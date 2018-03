später lesen Schnuppertag Schnuppertag an der Realschule Teilen

Eltern und Schüler der vierten Grundschulklassen sind am Samstag, 20. Januar, zum Schnuppertag an der Erbeskopf-Realschule plus in Thalfang eingeladen. Sie stehen bald vor der Entscheidung, welche weiterführende Schule sie wählen sollen. Am Schnuppertag besteht die Möglichkeit, Schule, Lehrer und Schüler im Unterricht kennenzulernen.