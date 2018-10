später lesen Schule Schüler besuchen die Polizeihochschule FOTO: TV / Roland Holtermann FOTO: TV / Roland Holtermann Teilen

(red) Mehr als 150 interessierte Schüler verbrachten einen abwechslungsreichen Tag an der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz in Hahn. Im Rahmen ihres Praktikums bei den Polizeipräsidien des Landes lernten sie die vielfältigen Möglichkeiten des Polizeiberufs kennen und verbrachten dabei auch einen Tag auf dem Polizeicampus am Standort Hahn.