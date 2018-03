später lesen Spendenlauf Schüler erlaufen 5350,20 Euro für bedürftige Kinder Teilen

Beim zweiten Spendenlauf der „Aktion hilfreich“ in der Erbeskopf-Realschule plus sind 5350,20 Euro zusammengekommen. Das gab die gemeinnützige Gesellschaft „Direkt für Kinder“ bekannt. Die Geschäftsführerin Edith Wingenberg bedankte sich für den „unermüdlichen Einsatz“ der Kinder. Sie erinnert auch an die erschwerten Bedingungen. Denn starker Regen hatte die Aktion behindert. Trotzdem waren alle Schüler auf dem Sportplatz aktiv gewesen. Im Vorfeld hatten die Kinder sich Sponsoren gesucht, die ihren Beitrag in die Aktionskarte des Kindes eingetragen haben. red