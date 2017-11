später lesen Schüler nehmen am Vorlesetag teil FOTO: (m_lalu ) FOTO: (m_lalu ) Teilen

Hasborn (red) Die Grundschule am Eichenhain in Hasborn hat am Vorlesetag teilgenommen. Der bundesweite Vorlesetag ist eine gemeinsame Initiative von Die Zeit, Stiftung Lesen und der Deutschen Bahn Stiftung mit dem Ziel, ein Zeichen für die Bedeutung des Vorlesens zu setzen sowie die Begeisterung für das Lesen bei den Kindern zu wecken.