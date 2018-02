später lesen Justiz Missbrauch: Bundesgerichtshof bestätigt Urteil gegen Hunsrücker FOTO: Friedemann Vetter / TV FOTO: Friedemann Vetter / TV Teilen

(will) Der Bundesgerichtshof (BGH) hat ein Urteil des Landgerichts Trier bestätigt: Die erste große Jugendkammer hatte im Mai vergangenen Jahres einen Hunsrücker wegen schweren sexuellen Missbrauchs verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann die Nichte seiner Frau in zwei Fällen im August 2013 und im Dezember 2015 unsittlich berührt hat.