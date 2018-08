Schwerlastverkehr in Wederath: Zuviel oder zumutbar?

Bürger beklagen, dass Lkw über die Kreisstraße in Richtung Wederath fahren, obwohl diese dafür nicht ausgelegt ist. Doch Lösungen sind nicht in Sicht.

Leidet Wederath unter zuviel Schwerverkehr? Friedhelm Schneider jedenfalls hat genug. „Jeden Tag sind es 15, 20 Lkw“, sagt er. Und die fahren nach seiner Ansicht durch den Ort „wie gestört.“ Dabei ist die Straße vom Archäologiepark zum Ort und in Wederath für solchen Schwerverkehr, unter denen sich auch Sattelschlepper befinden, nicht ausgelegt.

„Wenn die einem entgegenkommen, muss man in den Graben fahren“, sagt er. Er hat entsprechende Fotos bereits im sozialen Netzwerk Facebook veröffentlicht. Einige Kommentatoren vermuten, dass die Navis in den Fahrzeugen den jetzigen Kreisverkehr noch nicht anzeigen und die Fahrer deshalb die falsche Abfahrt nehmen. Eine Person schreibt, dass sie bereits Wendemanöver am Archäologiepark und am Ortseingang von Wederath beobachtet hat.

Für Ortsvorsteher Dieter Blatt ist das Empfinden der Menschen die Anzahl der LKW betreffend „subjektiv.“ Bereits vor der Eröffnung des Kreisverkehrs seien Lkw durch den Ort gefahren. Der Anlieferverkehr eines Unternehmens in Kommen nähme den Weg über Wederath, weil die Einfahrt von der B 50 nach Kommen sehr eng und für große Lastwagen kaum zu bewältigen ist. Auch Fehlleitungen aufgrund von Navis könnten eine Ursache sein. Doch Lösungen hat er keine. „Wie wollen wir das unterbinden, wenn sich ein Lkw verfranzt hat“, fragt Blatt. Tempo 30 – Beschränkungen seien auch keine Lösung. „Wer hält sich dran?“, fragt er. „Ich wüsste nicht, wie man das eindämmen könnte.“

Wenn die Lkw nicht wenden, müssen sie automatisch weiter in Richtung Kommen oder Kleinich. Der Kleinicher Ortsbürgermeister Burkhard Born hat bisher keine Beschwerden über durchfahrende und rasende Lkw erhalten.

Der Morbacher Bürgermeister Andreas Hackethal sagt, Wederath verfüge über eine klassifizierte Straße, die keinen LKW-Verkehr ausschließe. Der LKW-Verkehr sei für die Anlieger nicht unzumutbar. Hackethal: „In allen Dörfern gibt es Schwerverkehr. Wederath ist da keine Ausnahme.“