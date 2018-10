später lesen Konzert Jubiläums-Konzert mit Chormusik aus fünf Jahrhunderten Teilen

Twittern

Teilen



Anlässlich des 25-jährigen Bestehens gastiert das Quartett Sine nomine am Sonntag, 28. Oktober, in der Pfarrkirche St. Paulinus in Bischofsdhron. Das Konzert beginnt um 17 Uhr. Aufgeführt werden Chorsätze und Motetten aus fünf Jahrhunderten, von Renaissance-Musik über romantische Kompositionen bis hin zu zeitgenössischen Werken.