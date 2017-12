Start in die Wintersportsaison

Der Weihnachtsmarkt und die Eröffnung der Skilifte haben für einen Besucheransturm am Erbeskopf gesorgt.

Am Erbeskopf ist es überall weiß, wohin man auch blickt. Was die Wintersportler freut. Denn erstmals in dieser Saison hat Klaus Hepp, technischer Leiter der Liftanlagen, zwei der Skilifte am Erbeskopf in Betrieb genommen. Etwa 300 Ski- und Snowboardfahrer haben sich am Sonntag eingefunden, um ihrem Wintersport nachzugehen. Hinzu kommen viele Kinder, die mit lautem Geschrei und viel Spaß und Lachen mit ihren Schlitten und Bobs den Rodelhang unterhalb der Skilifte hinunterrutschen. Darunter die fünfjährige Maja aus Saarburg, die sich ihren Schlitten von ihrer Mutter immer wieder den Hügel hochziehen lässt. Wie oft ist sie schon den Hang hinuntergerutscht? „Ich habe nicht gezählt“, sagt sie.

Hepp ist am Sonntag mit dem Zuspruch zufrieden, nachdem am Samstag nur wenige Wintersportler zum Erbeskopf gekommen sind. Auch die äußeren Bedingungen sind noch nicht optimal. So ist der Boden nicht gefroren. Das hat zur Folge, dass bei einigen „Wassernestern“, wie er es nennt, der Schnee nicht liegenbleibt, so dass der linke Hang für den Wintersport nicht freigegeben werden konnte. Und auch die Pistenraupe konnte den Schnee nicht gleichmäßig über die Piste verteilen, da diese aufgrund ihres Gewichts das nasse Gelände in einen Acker verwandeln würden. Das hat zur Folge, dass unterhalb des Gipfels auf 800 Meter Höhe bis zu 40 Zentimeter Schnee liegen, unten an den Lifteinstiegen aber wesentlich weniger. Doch habe die Nacht von Samstag auf Sonntag mit etwas Frost den Schnee verharschen lassen und für bessere Pistenbedingungen als am Samstag gesorgt, sagt er. Auch die Schneekanonen können noch nicht eingesetzt werden. Dafür seien Temperaturen von minus vier Grad und kälter erforderlich.

Doch die Wintersportler sind zufrieden. Snowboarder Sebastian Herres aus Trier ist an beiden Tagen am Erbeskopf gewesen. Samstag hat er sich einige Kicker, sprich: Sprungschanzen im Oberen Teil der Piste gebaut, die er mit seinen Bekannten auch am Sonntag nutzt. „Für den Erbeskopf sind die Bedingungen an beiden Tagen normal“, sagt er. Vincent Dommer aus Regulshausen zeigt der acht Jahre alten Jill, wie man Ski fährt. Auch für ihn sind die Bedingungen ganz okay. „Wenn es kälter wird und noch ein paar Zentimeter Schnee hinzukommen, wird es richtig gut“, sagt er. Wie sind denn die Aussichten für den Wintersport am Erbeskopf? „Nicht gut“, sagt Hepp. Denn in den nächsten Tagen sollen die Temperaturen steigen. Allerdings sei es unklar, wie es sich damit am Erbeskopf verhält. Hepp: „Nachtfröste würden die Schneelage stabilisieren.“