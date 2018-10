später lesen Musik Songpoet und Klezmer-Veteran Teilen

Twittern

Teilen



Daniel Kahn und seine Band The Painted Bird gastieren am Sonntag, 28. Oktober, ab 19.30 Uhr im Stadtheater Idar-Oberstein. In ihrer Musik reichen sich Punk, Klezmer, Jazz, Brecht, Waits, Folk-Balladen und mehr die Hand.