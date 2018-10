später lesen Ehrenamt Spende für Ehrenamtliche Teilen

Die Landesvertretung Rheinland-Pfalz/Saarland der Deutschen Ilco e.V. mit Sitz in Morbach erhält von der Barmer eine Förderung in Höhe von 800 Euro. Bei dem Verein handelt es sich um eine Selbsthilfeorganisation für Menschen, die an Darmkrebs erkrankt sind oder ein Stoma, also einen künstlichen Darmausgang oder Harnableitung, haben.