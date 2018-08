später lesen Kommunalpolitik Spielgeräte für Riedenburg Teilen

(red) Gibt es bald neue Spielgeräte für den Spielplatz in Riedenburg? Um diese Frage geht in es in der Sitzung des Ortsbeirates Morscheid-Riedenburg am heutigen Mittwoch, 15. August.