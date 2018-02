später lesen Handarbeiten Strickenfür Anfänger Teilen

Handarbeiten sind wieder in. Im Hunsrückhaus wird demnächst ein Häkel- und Strickkurs für Anfänger angeboten, der über drei Abende geht. Die Termine, die Eva Wagner anbietet, sind am Freitag, 23. März, 18.30 bis 20.30 Uhr, am Freitag, 30. März, und am Freitag, 6. April von 18.30 bis 20.30 Uhr. Das Angebot richtet sich auch an Kinder und Jugendliche. Material kann gestellt werden. Kosten: 60 euro pro Person für drei Abende.