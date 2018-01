Keine nennenswerten Schäden

Ihr Name

(hpl) Das Sturmtief Burglind hinterlässt kaum Schäden an Mosel und im Hunsrück. Das melden die Polizeiwachen in Traben-Trarbach, Bernkastel-Kues und in Morbach. Demnach ist auf der Hunsrückhöhenstraße ein Baum umgestürzt, der inzwischen beseitigt wurde, im Bereich Traben-Trarbach gab es ebenso kleinere umgestürzte Bäume wegzuräumen. Es kam weder zu Personen- noch zu der Polizei gemeldeten Sachschäden.