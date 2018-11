später lesen Veranstaltung Tanzabend mit SWR1 Teilen

Tanzen ist am Freitag, 9. November in Haag angesagt. Der Radiosender SWR1 präsentiert in der Mehrzweckhalle die Veranstaltung „Night Fever“ mit Discjockey Hanns Lohmann. Einlass ist um 20 Uhr, Beginn 21 Uhr.