Zu einer Sachbeschädigung kam es am Samstag, 6. Oktober, in der Zeit von 12 bis 14 Uhr in der Amtsstraße in Idar-Oberstein. Durch den bislang unbekannten Täter wurde hierbei vehement gegen eine Telefonverteilerdose an einem Wohnhaus getreten.

