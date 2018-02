Neuigkeiten im Rat zur Kommunalreform

Was gibt es Neues in Sachen Kommunal- und Verwaltungsreform? Um diese Frage geht es in der Sitzung des Verbandsgemeinderates Thalfang am Erbeskopf am Montag, 5. März. Sie beginnt um 17.30 Uhr im Gemeindehaus Hilscheid. Zudem stehen die Neuwahl eines Stellvertreters für den Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Kultur des Verbandsgemeinderates der Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf und die Feststellung des Jahresabschlusses 2016 für die Betriebszweige Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Wärmeversorgung auf der Tagesordnung.