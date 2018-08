Tierschau und Leistungspflügen in Merscheid

Beim Merscheider Markt in Morbach wird es auch in diesem Jahr ein Leistungspflügen geben. red

(red) Der Kreisentscheid im Landeswettbewerb beginnt am Samstag, 8. September, um 10 Uhr. Das teilt der Veranstalter mit. Die Großveranstaltung findet am Wochenende 7. bis 9. September statt. Ein Bauern- und Krammarkt mit 130 Anbietern soll am Samstag und Sonntag Tausende von Besuchern locken. Ein Höhepunkt ist der große Tiermarkt. Angeboten werden Pferde, Esel, Schafe und Alpakas, aber auch Hühner, Gänse, Enten und Kaninchen. Der Freitagabend beginnt um 20 Uhr mit dem offiziellen Fassanstich. Anschließend wird zur Merscheider Markt Wiesn 6.0, einem Oktoberfest, eingeladen. Das Musikprogramm gestalten die Midnight Ladies und Stargast Axel Fischer.

Einzelheiten zum Programm und Tickets fürs Oktoberfest unter www.merscheider-markt.de