später lesen Kommunalpolitik Tourismus: Das plant Morbach Teilen

Twittern

Teilen



Wie ist die Tourismus-Saison 2017/2018 in Morbach gelaufen? Und was ist für das kommende Jahr geplant? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt der Sitzung des Morbacher Fremdenverkehrsausschusses am Mittwoch, 14. November, 17 Uhr, im Rathaus.