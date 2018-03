Umwelt-Campus ist die grünste Hochschule

(red) Der Umwelt-Campus Birkenfeld hat es als erste deutsche Hochschule überhaupt unter die weltweit 10 grünsten Hochschulen geschafft. Er hat sich von Platz 21 im Vorjahr auf Platz 10 verbessert. Damit ist der Umwelt-Campus Birkenfeld die beste deutsche Hochschule im so genannten Greenmetric-Ranking.

Daran nahmen 619 Universitäten aus 76 Ländern teil. Wichtige Kategorien sind Energie und Klimaschutz sowie Mobilität. In der wichtigen Kategorie „Energie und Klima“ ist der Umwelt-Campus wie bereits im Vorjahr weltweit Nummer eins.

Das Birkenfelder Zero-Emission-Konzept wird damit als globales Vorbild bestätigt und der Umwelt-Campus erhielt eine Einladung, das Konzept im April auf dem 4th International Workshop on UI Greenmetric (IWGM) in Indonesien vorzustellen. Die Kategorie „Energie und Klima“ hat das höchste Einzelgewicht im Ranking und bewertet Aspekte wie Energieeffizienz, Stromverbrauch und Reduktion von CO 2 -Emissionen. „Seit der Gründung ist die kontinuierliche Weiterentwicklung des Umwelt- und Nachhaltigkeitsgedankens in allen Bereichen ein festes Ziel des Umwelt-Campus“, so der Präsident der Hochschule Trier, Norbert Kuhn. Das Baukonzept, eine CO 2 -neutrale Energie-, Wärme- und Kälteversorgung sowie das breite Spektrum modernster Anlagentechniken bieten demnach einen einzigartigen Ort zum „Leben, Lernen und Arbeiten.

