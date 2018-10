später lesen Umwelt Umwelttag in Berglicht: Freiwillige gesucht Teilen

Twittern

Teilen



(red) Bürger von Berglicht sind am Samstag, 20. Oktober, zum Umwelttag eingeladen. „Ob Jung oder Alt - an diesem Aktionstag können ab 10 Uhr alle wieder mit anpacken und das Thema Sauberkeit in der Gemarkung unseres Dorfes demonstrativ in das öffentliche Bewusstsein tragen“, sagt der erste Beigeordnete, Michael Reusch.