Unbekannte beschädigen Fahrzeuge

(red) Unbekannte Täter haben in der Nacht von Freitag, 12. Januar, auf Samstag, 13. Januar im Verlauf der Klosterstraße in Hermeskeil zwei Fahrzeuge beschädigt. An beiden Autos wurde der rechte Außenspiegel durch Gewalteinwirkung verbogen. Das teilt das Polizeipräsidium Trier mit. Die unbekannten Täter bewegten sich offenbar zu Fuß von der Innenstadt kommend durch die Klosterstraße und traten oder rissen die Außenspiegel an den Fahrzeugen ab.