() Unbekannte haben am Samstag, 16. Juni, auf dem Parkplatz an der B 327 bei Dhron-ecken mehrere Kanister mit Hydrauliköl illegal abgestellt. Derzeit liegen, so die Polizei Hermeskeil, keine Hinweise auf die Täter vor.