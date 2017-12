Unbekannte stehlen im Hunsrück weitere Marienfigur

Erneut haben im Hunsrück Unbekannte eine Marienfigur gestohlen.

Diesmal schlugen die Täter an der Kreisstraße 100 zwischen Weiperath und Gutenthal, zwei Ortsteilen von Morbach, zu. Sie entwendeten die Figur zwischen dem 1. und 24. Dezember aus einem unverschlossenen Heiligenhäuschen. Wie hoch der Sachschaden ist, kann die Polizei laut Hermann-Josef Decker, dem Leiter der Polizeiinspektion Morbach, derzeit nicht einschätzen. Decker: „Der ideelle Schaden dürfte wohl deutlich höher liegen.“ Die Beamten können derzeit auch sonst keine Aussagen über das Diebesgut machen. Sie wissen nicht, wie die Statue aussah. Deshalb fragt die Polizei, ob jemand ein Bild der fehlenden Figur zur Verfügung stellen kann.

Es handelt sich bereits um den zweiten Diebstahl sakraler Gegenstände innerhalb von kurzer Zeit. Bereits Mitte Dezember verschwanden eine Marienfigur und zwei Kreuze aus einer unverschlossenen Kapelle an der K 99 bei Hunolstein, Nähe Bauernhofcafé, ebenfalls in der Einheitsgemeinde Morbach. Der Diebstahl erfolgte wohl in der Nacht zum 8. Dezember. Die Polizei geht von einem Zusammenhang der beiden Fälle aus. Möglicherweise seien beide Diebstähle in derselben Nacht erfolgt. Decker schließt nicht aus, dass es sich um Auftragstäter handelt. Möglich sei aber auch, dass die Langfinger Statuen stehlen, um sie selbst zu nutzen.

Hinweise an die Polizei unter Telefon 06533/93740 oder per E-Mail an pimorbach@polizei.rlp.de. Insbesondere bitten die Beamten um ein Bild der entwendeten Figur sowie Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge und Menschen im Tatortbereich.

(iro)