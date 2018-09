später lesen Polizei Vorahrt missachtet: Unfall Teilen

(red) Auf der L180/L160 bei Breitenthal (Verbandsgemeinde Herrstein) kam es am Sonntag zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Das teilt die Polizei in Idar-Oberstein mit. Gegen 14.45 Uhr kam die 19-jährige Unfallverursacherin aus Richtung Breitenthal und bog von der L180 nach links auf die L160 in Richtung Fischbach ab.

