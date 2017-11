Unternehmer treffen sich zum Netzwerken

Mülheim/Heinzerath (hpl) Wer einmal in der Woche früh aufsteht und zum gemeinsamen Frühstück kommt, hat beim BNI-Chapter Mittelmosel die Möglichkeit, sich mit anderen Unternehmern zu vernetzen, Geschäfte zu machen oder Empfehlungen einzuholen. Das Business Network International (BNI) wurde 1985 in den USA gegründet und ist weltweit verzweigt.

Der aus Bremen stammende Günter Pruß vertritt den BNI-Ableger an der Mosel, der nun seit zwei Jahren besteht. Pruß ist Inhaber einer Werbeartikelfabrik in Heinzerath. Wie es ihn in den Hunsrück verschlagen hat? "Ich habe hier vor sieben Jahren eine Kur gemacht und mich in die Landschaft verliebt," sagt er dem TV. Was bietet nun das BNI Netzwerk, das am 28. November Unternehmer um 7 Uhr nach Mülheim ins Hotel Weißer Bär zum Frühstück einlädt?

"Bei den Frühstücken, die jede Woche stattfinden, können sich neue Unternehmen vorstellen und Informationen austauschen. Es geht dabei um Weiterempfehlungen" sagt Pruß. Die Regeln: Die Teilnahme am wöchentlichen 7-Uhr-Frühstück ist Pflicht. Es darf innerhalb eines Chapters, also einer Ortsgruppe, jeweils nur ein Unternehmen aus einer Fachbranche vertreten sein. Pruß: "Es können zwar zwei Autohändler oder mehr dabei sein, aber dann müssen diese Händler unterschiedliche Marken verkaufen."

Demnach richte sich BNI vor allem auf kleinere Unternehmen aus. "Wer schlechte Arbeit liefert, der kann natürlich auch wieder ausgeschlossen werden. Das ist eine Art Qualitätsmanagement für Unternehmen", sagt Pruß. Nach seinen Angaben sind in den zwei Jahren des Bestehens des Mittelmosel Chapters über drei Millionen Euro mehr Umsatz durch Unternehmensempfehlungen erreicht worden.