später lesen Upcycling Upcycling: Aus alten T-Shirts Neues machen Teilen

Twittern

Teilen



Aus Alt mach Neu: Bei einem Workshop des Vereins Fraueninsel zum Thema Upcycling zeigt Sigrid Schleiter am Mittwoch, 31. Januar, was man alles aus ausrangierten Jeans und T-Shirts machen kann. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr in der Jugendherbergstraße 25 in Morbach. Die Teilnahme kostet vier Euro. Teilnehmer sollen alte T-Shirts und Jeans-Hosen sowie Stoffschere, Näh- und Stecknadeln mitbringen. red