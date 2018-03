Wandern und Mittelalter sind im Trend

Wandern als Erfolgsmodell: Das trifft jedenfalls für die Einheitsgemeinde Morbach und ihre Nachbarkommunen zu, findet Franziska Fleckser von der Tourist-Info Morbach. Bei der Präsentation des Veranstaltungskalenders weist sie darauf hin, dass sich die Wanderwochen, die vor wenigen Jahren von den Tourist-Infos in Morbach und Thalfang gegründet wurden, wachsender Beliebtheit erfreuen. Die Ursprungsidee war es, nach der Winterpause im Frühjahr die Menschen zum Wandern zu bewegen.

„Mittlerweile sind aus einer Woche Wanderwochen geworden, vom 28. April bis zum 7. Mai. Und aus damals zwei beteiligten Kommunen sind acht geworden. Thalfang, Morbach, Herrstein, Rhaunen, Birkenfeld, Baumholder, Hermeskeil und Nohfelden im Saarland“, sagt Fleckser. Das sei natürlich immer wetterabhängig, habe sich aber inzwischen als Erfolgsmodell etabliert. Traditionell ist die Frühlingswanderung der Auftakt der Aktion, bei der pro Kommune zwei geführte Themenwanderungen angeboten werden. Insgesamt also 16 Touren, deren Schwerpunkte von der Kräuter- über Nacht- und Familienwanderungen bis zur Lesewanderung reichen. Die Feinplanung dazu erfolgt in diesen Wochen.

Ebenfalls im Frühling ist in Morbach shoppen angesagt. Der Weinmarkt, der sonst im Juni stattfindet, wurde nun an den „Morbacher Frühling“, den traditionellen verkaufsoffenen Sonntag am 29. April, angeschlossen. Die Ursache ist eine neue Regelung des Landes, die verkaufsoffene Sonntage nur noch erlaubt, wenn eine weitere Veranstaltung stattfindet. Zum Weinmarkt werden Winzer aus der Region ihre Produkte anbieten.

Auch im Frühsommer wird es wieder besondere Höhepunkte geben. Dazu zählt unter anderem das Bogenspektakel mit Mittelaltermarkt vom 1. bis 3. Juni an der Baldenau. „Ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Mittelalterfans es gibt. Da kommen Gruppen von weit her angereist, um ihre Zelte aufzuschlagen. Die Leute tauchen regelrecht in eine andere Welt ein“, sagt Fleckser. Es habe sogar schon einmal eine Hochzeit in mittelalterlichen Kostümen gegeben, denn die Burg Baldenau ist auch Standesamt.