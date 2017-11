Thalfang (red) Unbekannte Täter haben zwischen dem 21. November, 15. 30 Uhr, und dem 22. November, 7.30 Uhr, versucht, in eine Forstarbeiter-Baubude einzubrechen. Sie befindet sich zwecks Forstarbeiten im Wald neben der L 150 bei Thalfang.

Da sich in der Baubude keine Wertgegenstände befanden, wurde nichts gestohlen.

Es entstand lediglich Sachschaden an der aufgehebelten Tür im Wert von 200 Euro. Sachdienliche Hinweise an die Polizei in Morbach unter Telefon 06533/93740 oder per E-Mail an die Adreesse

pimorbach@polizei.rlp.de