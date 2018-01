red

Die Büros der Gemeindeverwaltung Morbach sind am Fetten Donnerstag, 8. Februar, ab 10 Uhr und am Rosenmontag, 12. Februar, ganztägig geschlossen. Auch die Türen der KFZ-Zulassungsaußenstelle und der Touristinfo bleiben an diesen Tagen geschlossen. Die Kindergärten in Bischofsdhron, Gonzerath, Hundheim, Merscheid, Morbach, Morscheid und Weiperath und der gemeindliche Bauhof bleiben am Rosenmontag geschlossen.