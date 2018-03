Sport und Genuss in freier Natur

Natur, Kulinarik, Kultur und Sport zählen zu den Schwerpunkten des Thalfangers Veranstaltungskalenders in diesem Jahr. Für Daniel Thiel, Chef der Touristinformation in Thalfang (Landkreis Bernkastel-Wittlich), zählt der Musiktag der Verbandsgemeinde am 17. März in Heidenburg zu den ersten Höhepunkten des Jahres nach der Karnevalszeit. „Der VG-Musiktag wird immer im Wechsel mit dem VG-Sängertag ausgerichet. In diesem Jahr gibt es sogar ein Jubiläum, denn der erste VG-Musiktag war vor 30 Jahren im Jahr 1988“, sagt Thiel. Angekündigt haben sich bereits die Musikvereine Berglicht-Horath, Thalfang und Büdlich-Heidenburg. „In diesem Jahr ist das eine besondere Bereicherung, weil auch die Jugend mit dem Jugendorchester mitmacht,“ freut sich Thiel.

Einen besonderen Stellenwert nehme auch die Frühlingswanderung, die am 28. April in Büdlich startet, ein. Sie eröffnet die Wanderwochen der Nationalparkregion, die von mehreren Tourist-Informationen der beteiligten Kommunen ausgerichtet werden. „Ab Februar wird das Programm der Wanderwochen mit mehreren Schwerpunkten feststehen“, sagt Thiel. Dabei wirke sich auch das Image des Nationalparks Hunsrück-Hochwald positiv aus.

Eine Besonderheit im Veranstaltungskalender sei auch der traditionelle „Pfingstquak“ in Thalfang-Bäsch. „Das kennt man kaum mehr in der Region und ist ein richtiges Alleinstellungsmerkmal“, sagt Thiel. Der Pfingstquak ist ein Brauch, bei dem an Pfingsten Kinder mit Handwagen durch das Dorf ziehen und Lieder singen. Der Name wird auf den lateinischen Begriff quinquaginta (fünfzig) zurückgeführt, denn das Pfingstfest ist genau 50 Tage nach Ostern.