Von Schwarzbrennerei und neuen Nachbarn

(red) Die Interessengemeinschaft Immert steckt bereits voll in den Proben zu ihrem neuen Theaterstück „Frühlingserwachen oder auf gute Nachbarschaft“ , so der Titel des Dreiakter von Regina Rösch.

Bereits bei den Proben ist die Stimmung sehr ausgelassen und wir versprechen einen sehr lustigen und kurzweiligen Abend auf unseren fünf Veranstaltungsterminen,, so sind sich die Akteure sicher.

Seit über 20 Jahren schaffen sie es immer wieder einen Dreiakter auf die Bühne zu bringen. Die Erfolge und der gute Zuspruch der Vergangenheit spornen immer wieder an dies zu stemmen, sagt Ute Röder, die 1. Vorsitzende der Interessengemeinschaft Immert. Sie führt weiter aus“ dies ist jedoch nur zu schaffen mit so einer engagierten Truppe die dies alles möglich macht, von den Akteuren zu den Buhnenmeistern bis hin zu den zahlreichen Helfern vor und hinter der Bühne. Und zum guten Schluss die zahlreichen Gäste die jedesmal unsere Aufführungen besuchen“.

Der Inhalt des Stücks: Bei den Familien Aumeier und Dürr läuft das Leben in seinen ganz normal geregelten Bahnen. Jeden Abend kommen die beiden Freunde Hans-Peter und Ernst-Wolfgang müde von der Arbeit im Amt nach Hause und werden von ihren Ehefrauen, Irmtraud und Rosemarie, mit viel Liebe empfangen. Nachts sitzen die zwei Freunde in der Dorfscheune um den Maibaum vor der Aufstellung vor Übergriffen zu schützen.

Nicht nur die Arbeit im Amt macht müde - auch die nebenberufliche Schwarzbrennerei von Schnaps sorgt für eine hohe Belastung. Dann kommt eine erschreckende Nachricht: In das renovierungsbedürftige Nachbarhaus soll ein neuer Nachbar einziehen. . Dabei soll es sich um eine angesehene Person des öffentlichen Lebens handeln - den Herrn Bischof samt Küster. Die Aufregung ist groß und es wird ein gebührender Empfang vorbereitet. Eine turbulente Komödie nimmt ihren Lauf.

Karten sind ab sofort bei Klaudia und Karl-Friedrich Steinmacher, telefonisch von 16 bis 20 Uhr unter 06504 955656 erhältlich.

Die Termine (jeweils im Bürgerhaus in Immert): Samstag 17. Februar, Beginn 20 Uhr, Einlass 19 Uhr, Sonntag 18. Februar, Beginn 19 Uhr, Einlass 18 Uhr, Samstag 24. Februar, Beginn 20 Uhr, Einlass 19 Uhr, Sonntag 25. Februar, Beginn 19 Uhr, Einlass 18 Uhr, Samstag 3. März, Beginn 20 Uhr, Einlass 19 Uhr.