Vortrag in Thalfang: Richtig lernen will gelernt sein

Wie lernen Kinder, effektiv und ohne Frust zu lernen? Um diese Frage geht es beim Vortrag „Das Lernen lernen“ von Robert Dapprich am Mittwoch, 7. März, um 19 Uhr in der Grundschule in Thalfang.