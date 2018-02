Die Gruppe Tatkraft in Thalfang und die Erbeskopf-Realschule plus in Thalfang laden gemeinsam zu einer Veranstaltung „Mobbing am Arbeitsplatz“ ein. Am Dienstag, 20. Februar, spricht ab 19 Uhr der Referent Thomas Kirchen von der Katholischen Arbeitnehmerbewegung (KAB) im Haus der Begegnung in der Saarstraße 3 in Thalfang. Angeboten werden ebenfalls eine Fragerunde und eine Diskussion. Die Teilnahme ist kostenlos.

(iro)