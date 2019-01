später lesen Vortrag Vortrag: Morbach im Ersten Weltkrieg Teilen

Twittern

Teilen



(red) Berthold Staudt hält am Donnerstag, 31. Januar, ab 14.30 Uhr im Kino Heimat in Morbach einen Vortrag über den Ersten Weltkrieg in Morbach. Inhalt des bebilderten Vortrags ist unter anderem der Mord an dem österreichischen Erzherzog und Thronfolger Franz Ferdinand sowie seiner Gemahlin Sophie im serbischen Sarajewo am 28. Juni 1914. Die Zuhörer erfahren viele Details, die sich während des ersten Weltkrieges in Morbach zugetragen haben.