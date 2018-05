(red) „Von weißen Frauen und schwarzen Männern“ lautet der Titel der Wanderung am Sonntag, 6. Mai, durch den Nationalpark. Zauberhafte Märchen und schaurige Sagen begleiten die Teilnehmer während der dreistündigen Tour. Treffpunkt ist um 11 Uhr vor dem Hunsrückhaus am Erbeskopf. Die Teilnahmegebühr kostet 7,50 Euro. Anmeldungen sind bis 5. Mai unter Telefon 06504/778 oder per E-Mail unter info@hunsrueckhaus.de möglich. ⇥Foto: Veranstalter