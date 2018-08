später lesen Natur Wanderung mit Pilzexperten Teilen

Champignons und Pfifferlinge kennt fast jeder. Aber in der Region wachsen viele andere Pilze. Und nicht alle sind essbar. Interessierte können am Sonntag, 26. August, von 14.30 bis 17.30 Uhr an einer Herbstwanderung mit dem Pilzexperten Christoph Postler teilnehmen.