Die nächste Pilgerwanderung von Birkenfeld nach Neuhütten-Muhl steht an. Am Donnerstag, 22. November, startet die Wanderung um 10 Uhr an der Pfarrkirche St. Jakobus in der Schneewiesenstraße in Birkenfeld.