Zur historischen Ölmühle wandert der Mühlenverein Morbach am Freitag, 2. Februar. Die geführte Wanderung beginnt um 18 Uhr am Unteren Markt in Morbach. Anschließend gibt es Würste, Getränke und Musik mit Berthold Staudt. Auch wer kein Mitglied im Verein ist, darf mitwandern. Die Teilnahme ist kostenlos. red