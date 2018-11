Wann wird’s wieder richtig Winter?

Ich will ja nichts sagen, aber bekommen wir nach dem Hitzesommer tatsächlich einen knackig kalten Winter? Mein Hermann hat die Tage am Auto schon ein paar Mal Eis gekratzt. Und abends lege ich mir auf dem Sofa eine warme Decke um.

Unser Wohnzimmer ist eigentlich gut geheizt, aber man weiß ja nie. Die kluge Frau beugt vor.

Wenn jetzt am kommenden Wochenende die ganzen Weihnachtsmärkte starten, hat das kalte Wetter einen deutlichen Vorteil: Der Glühwein schmeckt wieder. Wie war das denn in den Vorjahren, als im Dezember T-Shirt-Wetter herrschte? Naja, nicht ganz, aber gefühlt. Also unter uns: Bei zehn Grad plus und mehr schmeckt doch kein Glühwein. Manchmal hätte man sich statt eines Weihnachtsmarktes eine Beachparty mit Caipirinha gewünscht.

Doch dieses Jahr wird alles besser. Jetzt soll es angeblich nächste Woche auch noch schneien. Gut, fürs Skifahren auf dem Erbeskopf reicht es wahrscheinlich noch nicht, aber zu einer schönen Adventsstimmung trägt der Puderzucker auf den Bäumen dann schon bei,

meint eure Liss