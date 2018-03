später lesen Tiere Was machen Wölfe und Fledermäuse am Abend? Teilen

Die Organisatoren des Wildfreigeheges Wildenburg bieten am Freitag, 5. Januar, ab 15 Uhr eine Abendführung an. Was machen die Wölfe in den Abendstunden? Und sind das Fledermäuse, die dort fliegen? Fragen wie diese beantworten die Tierpfleger gern. Kosten: zehn Euro für Erwachsene und acht Euro für Kinder.